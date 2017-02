Kind aus Mülltonne befreit

In Bischofshofen (Salzburg) haben Einsatzkräfte heute Nachmittag ein Kind aus einer Mülltonne befreit. Der Siebenjährige hatte sich beim Hineinklettern so verrenkt, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Er geriet zunehmend in Atemnot.

