Wende vor Treffen Netanjahu - Trump?

Mit Spannung wird das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Mittwoch in Washington erwartet. Wie sich bereits im Vorfeld abzeichnet, rücken die USA bei den Friedensverhandlungen in Nahost von der Zwei-Staaten-Lösung ab. Das höchste Ziel sei Frieden, hieß es aus dem Weißen Haus. Damit ändert Trump in der Frage, wie man dauerhaft Frieden zwischen Israel und den Palästinensern schaffen kann, offenbar die jahrzehntelange US-Strategie.

Lesen Sie mehr …