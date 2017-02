EU-Entscheidungen: Brüssel will nicht Sündenbock sein

Weil es immer schwieriger wird, dass die EU-Staaten bei umstrittenen Themen wie dem Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat eine gemeinsame Entscheidung erzielen, will die EU-Kommission nun die Regeln ändern. So sollen sich die EU-Staaten bei schwierigen Entscheidungen nicht mehr vor einer Abstimmung drücken können, auch mehr Transparenz über das Abstimmungsverhalten wird versprochen. Die EU-Kommission will damit die nationalen Regierungen stärker in die Pflicht nehmen, die unliebsame Entscheidungen gerne auf die Kommission abwälzen.

