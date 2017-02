Lambchop: Ehrfurcht bei Kaminkonzert in Wiener WUK

Gestern Abend haben die amerikanischen Kritikerlieblinge Lambchop mit ihrer neuen Platte „FLOTUS“ im Wiener WUK gastiert. Der Auftritt war mit Spannung erwartet worden, nachdem sich die Band auf dem im Herbst 2016 erschienenen Album erstmals auf elektronisches Terrain begeben hatte.

Dass sich das musikalische Make-up der Band nach über 30 Jahren Bandgeschichte noch einmal wesentlich ändern würde, war nicht unbedingt abzusehen. Mit „FLOTUS“ hat sich die Band aber selbst neu erfunden.

ORF.at/David Baldinger

Besinnliche Entschleunigung

„FLOTUS“ steht für „First Lady of the United States“ – eine Liebeserklärung an die Frau von Sänger Kurt Wagner - und auch für „For Love Often Turns Us Still“ – für die Kraft der Liebe also, den Menschen immer wieder die Sprache zu verschlagen. Die Liebe zu Lambchop jedenfalls war im Wiener WUK groß.

Andächtig und gebannt lauschte das Publikum den fragilen Songs der Band. Besinnliche Entschleunigung war angesagt. Die neuen, mit allerlei Effekten verzierten Songs fügten sich an das bisherige Werk an, so als ob sich Lambchop zwölf Alben lang auf diese musikalische Neuorientierung eingespielt hätten.

Im Zeichen der Elektronik

Das frisch umgeworfene, luftige Elektronikkleidchen steht der Band jedenfalls und kommt ihrem bevorzugten Songcharakter von fragiler, anmutiger Erhabenheit entgegen. Lambchop geizten nicht mit intensiven, beschaulichen Momenten, die den Saal verzückten. Am 3. März kommt die Band für einen Auftritt im Linzer Posthof noch einmal nach Österreich. (bald, für ORF.at)