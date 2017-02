Ermittlungen nach Mord an Kims Halbbruder

Nach dem Mord an dem Halbbruder des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un in Malaysia untersuchen die Behörden die Umstände des Attentats. Die Polizei in Malaysia begann mit der Auswertung der Überwachungskameras auf dem Flughafen von Kuala Lumpur, wo Kim Jong Nam getötet wurde. Außerdem sollte heute seine Leiche obduziert werden. Südkorea sprach von einem „Beispiel für die Brutalität und unmenschliche Natur“ der nordkoreanischen Führung.

Südkoreanische Medien hatten gestern berichtet, dass der 45-jährige Kim in Malaysia getötet wurde. Er sei von zwei nordkoreanischen Agentinnen vergiftet worden, die danach entkamen. Die Polizei in Malaysia bestätigte zunächst den Tod eines Koreaners auf dem Flughafen, ohne etwas zu dessen Identität sagen zu können. Allerdings reiste Kim unter falschem Namen.

Seoul bestätigt Berichte

Heute bestätigte die südkoreanische Führung die Medienberichte. „Unsere Regierung ist sich sicher, dass der ermordete Mann Kim Jong Nam ist“, sagte ein Sprecher des Vereinigungsministeriums. Kim ist der ältere Halbbruder von Machthaber Kim Jong Un, beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il.

In Malaysia bemühten sich die Ermittler um Aufklärung, wie der von Leibwächtern begleitete Kim am Montag auf dem Flughafen einem solchen Attentat zum Opfer fallen konnte. Die Leiche des 45-Jährigen wurde unter Polizeischutz in ein Krankenhaus in Kuala Lumpur gebracht und sollte dort obduziert werden. Berichten zufolge benutzten die Angreiferinnen möglicherweise präparierte Nadeln.

Mit Flüssigkeit besprüht

Einer der Chefermittler sagte laut der malaysischen Zeitung „The Star“, Kim habe sich an das Flughafenpersonal gewandt und gesagt, jemand habe ihn von hinten am Gesicht gepackt und mit Flüssigkeit besprüht. Dann habe er um Hilfe gebeten und sei ins Flughafenkrankenhaus gebracht worden. Er habe über Kopfschmerzen geklagt und fast das Bewusstsein verloren. Auf dem Weg in eine andere Klinik starb er.

Kim Jong Nam ist der ranghöchste Todesfall unter Kim Jong Uns Herrschaft seit der Hinrichtung seines Onkels Jang Song Thaek wegen angeblichen Verrats im Dezember 2013. Südkoreas amtierender Präsident Hwang Kyo Ahn hatte kurz vor der Bestätigung der Identität Kim Jong Nams gesagt, sollte sich der Mordvorwurf erhärten, wäre es „ein Beispiel für die Brutalität und die unmenschliche Natur des nordkoreanischen Regimes“.