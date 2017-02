Facebook-Videos künftig automatisch mit Ton

Facebook will Videos künftig automatisch mit Ton abspielen - das kündigte das Unternehmen laut BBC gegenüber Investoren an. Damit soll das Wachstum, das in der jüngeren Vergangenheit vor allem auf der Verbreitung von Videos in dem Sozialen Netzwerk basiert, weiter gepusht werden.

Die Änderung dürfte bei vielen Usern für Verärgerung sorgens - und nicht nur bei ihnen. Denn wenn Videos künftig automatisch mit Ton zu laufen beginnen, werden im öffentlichen Raum - etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln - auch Unbeteiligte mitbeschallt.

Facebook: Erste Tests „positiv“

Videos werden in Facebooks News Feed seit einiger Zeit automatisch abgespielt. Bis spätestens Jahresende wird Facebook in allen Ländern auch Ton automatisch voreinstellen. Videos mit Ton testete das Unternehmen zuletzt an einer begrenzten Zahl an Facebook-Mitgliedern. Das Feedback war laut Facebook „positiv“.

„Mit diesem Update wird der Ton stufenweise nach oben gehen und wieder abnehmen, wenn man sich durch die Videos im News Feed bewegt, die dadurch lebendig werden“, hieß es auf dem Blog des Unternehmens.

Ganzes Handy stummschalten als Ausweg

Je mehr die Leute Video auf dem Handy ansehen, desto mehr erwarten sie, dass es auch einen Ton hat, wenn sie die Lautstärke eingeschaltet haben", so Facebook. Wenn man Handy oder Tablet auf stumm schaltet, sollen Videos aber auch künftig stumm bleiben. Und es soll auch möglich sein, in den Facebook-Einstellungen Videos generell stummzuschalten.

Das könnte sich aber für das Gros der User als zu kompliziert herausstellen. Die Erfahrung zeigt, dass ein Gros der Userinnen und User die Voreinstellungen übernimmt.