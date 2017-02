Blickfang ohne Aggression

Ein aggressiver Blickfang kann zum Bumerang werden. Bei den Kundinnen und Kunden. Und nicht zuletzt bei Unternehmen, wenn Produkte mit Überzeichnung oder erniedrigender Gegenüberstellung kommunizieren wollen. Die Österreicherinnen und Österreicher sind deutlich sensibler geworden, was bestimmte Motive auf Werbeplakaten, Inseraten und in Online-Ads anlangt. Diese Erfahrung machte der Österreichische Werberat in den letzten zehn Jahren mit gut 3.000 Beschwerden zu Werbeformaten. Ein Ethikratgeber will nun vor allem Klein- und Mittelbetrieben helfen, bei Inseratenkampagnen nicht komplett danebenzugreifen.

