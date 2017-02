SPÖ und ÖVP legen neue Vorschläge vor

Die Koalition hat am Mittwoch Vorschläge für die Wahlrechtsreform vorgelegt. Künftig soll es einen zweiten Wahltag geben, die Briefwahlkarten will man schon am Sonntag auszählen. Auch vorgeschlagen wurde eine „Entrümpelung“ des Präsidentamtes. Andere Punkte sind hingegen weiter offen und müssen noch diskutiert werden, hieß es. Die Opposition zeigte sich „grenzenlos verwundert“, das Vorgehen sei „einigermaßen skurril“.

