14 Verletzte bei Karambolage auf Öresund-Brücke

Auf der Öresund-Brücke zwischen Dänemark und Schweden sind heute bei zwei Unfällen etliche Autos zusammengestoßen. 14 Menschen wurden nach Angaben der Polizei in Südschweden mit Verletzungen in Krankenhäuser in Malmö und Kopenhagen gebracht. Mindestens vier von ihnen wurden schwer verletzt.

Grafik: OSM/ORF.at/APA

Die Brücke war bis zum späten Vormittag in beide Richtungen gesperrt. Die im Jahr 2000 eröffnete Öresund-Brücke ist die wichtigste Verbindung zwischen Dänemark und Schweden. Rund 20.000 Autos passieren sie im Durchschnitt täglich.