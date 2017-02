Kurs des Rubel auf höchstem Stand seit 2015

Die russische Landeswährung Rubel hat heute ihren höchsten Kurs seit Mitte 2015 erreicht. An der Börse in Moskau waren erstmals seit Juli 2015 für einen Dollar weniger als 57 Rubel fällig - für einen Euro waren es weniger als 60 Rubel.

Als Gründe gelten die Erholung der Rohölpreise, von denen Russland als Großexporteur profitiert, positive Zeichen aus der Wirtschaft des Landes und Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen Russland und den USA unter US-Präsident Donald Trump.

Der Rubel hatte durch den Verfall der Ölpreise und die Sanktionen des Westens in der Ukraine-Krise in den vergangenen Jahren stark an Wert eingebüßt. Seit Jahresbeginn gewann die russische Währung nun mehrere Prozent an Wert.