Brüssel will Initiative zu Gratis-Interrail-Tickets starten

Die EU-Kommission will jungen Menschen in begrenztem Umfang kostenlose Interrail-Tickets für Bahnfahrten durch Europa ermöglichen. Die Behörde arbeite aktuell an einer „einmaligen Initiative“ mit dem Projektnamen „Move2Learn“ oder „Learn2Move“, die in diesem Frühjahr gestartet werden soll, sagte eine Kommissionssprecherin heute.

Nur im Rahmen von Schulausflügen?

Demnach könnten „einige tausend junge Menschen“ durch Europa reisen. Unklar blieb, ob das Projekt nur für Schulklassen gilt.

Die „Zeit“ (Onlineausgabe) berichtete, die europaweit gültigen Fahrkarten sollten nur für Schulprojekte zur Verfügung stehen. Das Vorhaben soll demnach mit 2,5 Millionen Euro aus dem Bildungs- und Sportreisenprogramm Erasmus plus finanziert werden. Einen genauen Betrag nannte die Kommissionssprecherin selbst nicht.

Ursprünglich hatte es den Vorschlag gegeben, allen Jugendlichen zum 18. Geburtstag eine Reise durch die EU zu ermöglichen - um sie so für Europa zu begeistern. EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc hatte die Idee des kostenlosen Interrail-Tickets im vergangenen Oktober begrüßt, aber auch auf Schwierigkeiten verwiesen, das für alle 18-Jährigen zu finanzieren.

Mit einem Interrail-Ticket sind unbegrenzt viele Zugfahrten bei europäischen Eisenbahngesellschaften in einem bestimmten Zeitraum möglich. Die Preise sind nach Alter der Bahnfahrer, Dauer der Reise und Zahl der bereisten Länder unterschiedlich. Laut Kommission liegen sie zwischen 240 und 400 Euro pro Ticket. Jährlich nutzen demnach bereits rund 300.000 Europäer Interrail.