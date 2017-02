Fremde Leichenteile: Krematoriumsskandal in Bayern

Mitarbeiter des Krematoriums im bayrischen Regensburg sollen bei Feuerbestattungen auch Körperteile anderer Menschen mitverbrannt haben.

Die Staatsanwaltschaft ermittle gegen sie wegen Verstößen gegen das Abfallwirtschaftsgesetz und möglicher Störung der Totenruhe in rund 200 Fällen, teilte die Behörde heute mit. Zuletzt waren die Räume des Krematoriums durchsucht und Unterlagen sichergestellt worden.

Aus dem OP

„Die Körperteile stammen nicht von anderen Leichen, sondern vermutlich von medizinischen Eingriffen wie Amputationen oder Entnahme von Gewebe sowie Blutproben“, erläuterte Oberstaatsanwalt Theo Ziegler. Diese hätten als Sondermüll entsorgt werden müssen.

Das Motiv ist laut Ziegler noch unklar, könnte aber Bereicherung gewesen sein. Auch die Herkunft der zugefügten Körperteile müsse noch ermittelt werden, so Ziegler. Die Fälle hatten sich in den Jahren 2011 bis Mai 2015 ereignet.

Diebstahl und Schwindel mit Urnen

In der Vergangenheit nutzten mehrfach Bestatter Trauerfälle skrupellos aus. In Nürnberg etwa hatten Mitarbeiter eines Krematoriums bei der Einäscherung anfallendes Zahngold an einen Juwelier verkauft und dafür rund 130.000 Euro kassiert. In Gießen soll ein Bestatter in einem Krematorium Särge geöffnet und Schmuck gestohlen haben. Im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach hatte ein Bestatter die Urnen statt mit der Asche der Toten mit Sand gefüllt.