Champions League: Bei Barca schrillen die Alarmglocken

Für den FC Barcelona ist gestern Abend der zehnte Einzug ins Champions-League-Viertelfinale in Folge in weite Ferne gerückt. Nach der 0:4-Demütigung bei Paris Saint-Germain benötigen die Katalanen im Rückspiel am 8. März ein „Fußballwunder“, um doch noch im Titelrennen zu bleiben. Die schwache Leistung ließ jedenfalls bei Barca die Alarmglocken schrillen. Der von den spanischen Medien heftig kritisierte Trainer Luis Enrique übernahm die „volle Verantwortung“ und stellte sich vor seine Stars.

