Maria Theresia: Nationalbibliothek zeigt „mächtigste Frau“

„Maria Theresia. Habsburgs mächtigste Frau“ nennt sich die Ausstellung, mit der die Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) das Gedenken an den Geburtstag Maria Theresias feiert, der sich heuer zum 300. Mal jährt.

Über 160 Bilder, Druckwerke und Handschriften stellen Maria Theresia in ihren unterschiedlichsten Facetten dar, mit ihren Reformen, Krisen und Kriegen. Etliche der Ausstellungsobjekte waren noch nie öffentlich zu sehen - allen voran das prachtvolle Erbhuldigungswerk, das gerade erst restauriert wurde.

Mit ihren zentralistischen Reformen war Maria Theresia in Kontinentaleuropa richtungweisend. In einzelnen deutschen Ländern wurde schon 1592 die allgemeine Schulpflicht für Knaben und Mädchen eingeführt. Weiters beflügelte Maria Theresia die Wirtschaft, indem sie die Binnenzölle aufheben und Verwaltungsreformen durchführen ließ.

Briefe, Karten und Bücher

Die ÖNB zeigt ihr reichhaltiges Material aus allen Sammlungen: Briefe, Karten, Bücher, die zum Teil noch nie gezeigt wurden wie eine privates Gebetbuch von Maria Theresia: in Pergamentpapier und Goldmalereien ein farbenfrohes Prunkstück in dieser Schau.

Zu sehen ist auch das Lotterieprivileg, das es dem Grafen Ottavio di Cataldi erlaubte, in ganz Österreich Lotterien durchzuführen - der Urgrund des heutigen Zahlenlottos. Genehmigt von Maria Theresia, die in ihrer Jugend selber gerne Karten spielte.

Gezeigt wird die Herrscherin auf einem Bild auch Opernarien singend, mit Gluck am Klavier, mit dem Vermerk „eine begabte Sängerin“. Man erfährt aber auch, dass die katholische Herrscherin anderen Glaubensrichtungen gegenüber sehr skeptisch war und das Zensurwesen von der Kirche auf den Staat übertrug, wodurch sie für zahllose Bücherverbrennungen im Kampf gegen den „Freigeist“ verantwortlich war. Die Exponate der Ausstellung sind in einem umfangreichen Katalog zusammengefasst und rufen das Leben Maria Theresias anschaulich in Erinnerung.

