Ski-WM: Anna Veith lässt sich nicht unterkriegen

Anna Veith lässt sich auf ihrem Weg zurück an die Weltspitze nicht unterkriegen. Voll ans Limit zu gehen gelingt ihr vorerst aber nur selten. Die Probleme mit dem verletzten Knie stellen sie auch bei der WM in St. Moritz vor eine Herausforderung, die sie in der Abfahrt nicht bewältigt hatte.

Den Riesentorlauf morgen (10.00 und 13.00 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) lässt sie sich als Titelverteidigerin aber nicht nehmen. Die Sehnsucht nach den alten Erfolgen wird bei der 27-Jährigen mit jedem Tag größer.

