Champions League: Arsenal kämpft gegen Bayern-Fluch

Die Anhänger von Arsenal London denken nur ungern an die Champions League der Jahre 2005, 2013 und 2014 zurück: Jedes Mal haben die „Gunners“ ihren Meister in Bayern München gefunden. Heute Abend (20.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) gehen die Kontrahenten in München in ihr viertes Duell in der Königsklasse. Beim Achtelfinal-Hinspiel wollen die Engländer endlich den ersten Schritt machen, um den Bayern-Fluch zu brechen.

