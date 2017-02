Schwede nach Lawinenunglück in Tirol verstorben

Jener 45-jährige Schwede, der am Sonntag in Obergurgl (Tirol) unter eine Lawine gekommen war, ist heute in der Klinik Innsbruck verstorben. Das gab die Polizei bekannt. Der Mann wurde von den Schneemassen 300 Höhenmeter mitgerissen.

