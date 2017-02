25-Jährige in Wiener Hotelzimmer vergewaltigt

Eine 25-jährige Frau ist am Montag in einem Hotelzimmer in Wien-Leopoldstadt vergewaltigt worden. Das teilte die Polizei per Aussendung mit. Der mutmaßliche Täter soll sich mit einem Schlüsselduplikat Zutritt verschafft haben.

Mehr dazu in wien.ORF.at