Demokratische Republik Kongo hat kein Geld für Wahl

Die Regierung der Demokratischen Republik Kongo hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben nicht genug Geld für die Organisation der bereits mehrfach verschobenen Wahl. Das Land könne die dafür nötigen 1,8 Mrd. Dollar (rund 1,7 Mrd. Euro) nicht aufbringen, erklärte Finanzminister Pierre Kangudia heute. Der Staatshaushalt der Regierung in Kinshasa betrug 2016 nur etwa acht Mrd. Dollar.

Finten des Präsidenten

Das zweite Mandat von Präsident Joseph Kabila endete bereits im Dezember vergangenen Jahres. Die Regierung hatte die Wahl jedoch unter Berufung auf Schwierigkeiten bei der logistischen Vorbereitung auf unbestimmte Zeit verschoben. Einem Kompromiss mit der Opposition zufolge muss die Wahl noch in diesem Jahr abgehalten werden.

Kabila wird jedoch verdächtigt, sich mit immer neuen Finten an der Macht zu halten. Die UNO, die USA und die EU drängen darauf, dass noch in diesem Jahr gewählt wird. Im Osten des riesigen Landes in Zentralafrika kämpfen unzählige Milizen um den Zugang zu Rohstoffen.