Nordkorea will keine Obduktion von totem Halbbruder Kims

Nordkorea lehnt eine Obduktion des in Malaysia vermutlich ermordeten Halbruders von Machthaber Kim Jong Un ab. Die Regierung in Pjöngjang habe außerdem die Überstellung der Leiche Kim Jong Nams verlangt, hieß es heute in Malaysia. Das hätten die Behörden aber mit der Begründung abgelehnt, sie würden sich an die Vorschriften halten.

Angeblich Mord mit Giftnadel

Eine Entscheidung über eine Überstellung des Leichnams nach Nordkorea sei noch nicht gefallen. Medien hatten zuletzt unter Berufung auf Informationen aus der südkoreanischen Regierung berichtet, zwei mutmaßliche nordkoreanische Agentinnen hätten Kim Jong Nam auf dem Flughafen von Kuala Lumpur mit einer Giftnadel getötet. Dort wurde nach Polizeiangaben eine Frau festgenommen.

Die Leiche wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie obduziert werden sollte. Mitarbeiter der nordkoreanischen Botschaft folgten dem Transport. Die malaysische Polizei fahndete im Zusammenhang mit Kim Jong Nams Tod nach mehreren weiteren Ausländern. Die auf dem Flughafen festgenommene Frau habe einen vietnamesischen Ausweis bei sich getragen und sei zum Zeitpunkt der Festnahme allein unterwegs gewesen, hieß es.

Rätselhafte Tat

Kim Jong Nam soll auf dem Weg nach Macau gewesen sein, als ihm plötzlich schwindelig geworden sei. Er habe sich an Mitarbeiter des Flughafens gewandt und berichtet, jemand habe ihm von hinten ins Gesicht gegriffen. Kim Jong Nam sei in der Krankenstation behandelt worden und später auf dem Weg in einem Rettungswagen zu einer Klinik verstorben. Er ist ein älterer Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Sie sind beide Söhne des 2011 verstorbenen Machthabers Kim Jong Il.