Abschied von Zweistaatenlösung

US-Präsident Donald Trump hat am Mittwoch den israelischen Premier Benjamin Netanjahu in Washington empfangen. Trump nutzte die gemeinsame Pressekonferenz zu Beginn des Treffens für eine verhaltene Kritik am Siedlungsbau Israels. Netanjahu solle sich bei seiner Siedlungspolitik „ein bisschen zurückhalten“, sagte der US-Präsident. Zugleich bestätigte der US-Präsident, den Kurswechsel der amerikanischen Regierung im Nahost-Konflikt, wonach Washington nicht länger an einer Zweistaatenlösung festhalte. Er sei mit der Lösung glücklich, die Israel und die Palästinenser glücklich mache, so Trump.

