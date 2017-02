Ski-WM: ÖSV-Damen im RTL Außenseiterinnen

Mit dem Riesentorlauf der Damen biegt die Weltmeisterschaft in St. Moritz morgen in die Zielgerade ein (erster Durchgang ab 9.45 Uhr, live in ORF eins und im Livestream). Die Österreicherinnen zählen im viertletzten Bewerb nicht zu den Anwärterinnen auf den Sieg. Mit Stephanie Brunner hat zuletzt dennoch ein ÖSV-Ass Anzeichen gezeigt, in die Fußstapfen von Titelverteidigerin Anna Veith treten zu können. Der Sieg geht nur über die Favoritinnen Tessa Worley (FRA) und Mikaela Shiffrin (USA) - das Topduo hat sich mit Akribie und konstanten Leistungen vorbereitet.

