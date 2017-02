Bundespräsident Van der Bellen besucht Schweiz

Alexander Van der Bellen absolviert heute und morgen in der Schweiz seinen ersten bilateralen Besuch als Bundespräsident. Anfang der Woche war Van der Bellen bereits bei der EU in Brüssel und Straßburg gewesen.

In Bern ist ein Arbeitsgespräch mit der Bundespräsidentin der Eidgenossenschaft, Doris Leuthard, geplant. Die Christdemokratin (CVP) ist in der nach einem fixen Parteienschlüssel besetzten Schweizer Kollegialregierung (Bundesrat) Ministerin für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation.

Jedes Jahr übernimmt ein anderes Mitglied als Bundespräsidentin oder Bundespräsident turnusmäßig für ein Jahr Repräsentationspflichten.

Zu Gast bei Roche und auf der ETH

Am zweiten Tag der Reise steht für Van der Bellen der Schwerpunkt „Innovation“ auf dem Programm. Der frühere Wirtschaftsprofessor wird bei der Roche Pharma AG in Basel sowie der technisch-naturwissenschaftlichen Hochschule ETH in Zürich zu Gast sein.

Begleitet wird der Bundespräsident auf seiner Reise in die Schweiz von Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP).