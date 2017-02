Venezuela schaltet CNN nach kritischem Bericht ab

Im Streit über einen Bericht über verkaufte Pässe hat die venezolanische Regierung die vorläufige Abschaltung des US-Fernsehsenders CNN verfügt.

Außenministerin Delcy Rodriguez warf CNN eine „Kriegsoperation“ vor, zuvor hatte Präsident Nicolas Maduro dem Sender vorgeworfen, gegen seine sozialistische Regierung zu konspirieren.

CNN hatte berichtet, dass Venezuela gerade im Nahen Osten seit Jahren Pässe und Visa für mehrere tausend US-Dollar verkaufe, möglicherweise auch an Terrorverdächtige und Drogenhändler. Das Land pflegt gute Kontakte zum Iran, einige Politiker sollen enge Verbindungen zur Hisbollah-Miliz unterhalten.

CNN beruft sich in seinen Recherchen unter anderen auf einen früheren Botschaftsmitarbeiter im Irak. Mit einem Pass Venezuelas kann man in über 130 Länder visafrei einreisen. Die Regierung des Landes weist solche Vorwürfe zurück. Der Informant, der in Spanien lebt, sagte, er fühle sich stark bedroht.