Russe will Zarenreich in der Südsee errichten

Der russische Geschäftsmann Anton Bakow will das alte Zarenreich wiederbeleben - und zwar auf einer Inselgruppe in der Südsee. Der Millionär bietet der Regierung des Inselstaates Kiribati an, auf drei unbewohnten Pazifikinseln insgesamt mehr als 350 Millionen US-Dollar (etwa 330 Mio. Euro) zu investieren. Als Gegenleistung soll ein Jahrhundert nach der Oktoberrevolution von 1917 die Regentschaft der Romanows wieder eingesetzt werden.

Deutscher Adeliger als „Zar“

„Mein Ziel ist, den Status der Romanow-Dynastie wiederherzustellen, der 1917 verloren gegangen ist“, sagte der 51-Jährige der dpa. Als neuen „Zaren“ will der Vorsitzende der russischen Monarchisten den deutschen Adeligen Prinz Karl Emich zu Leiningen einsetzen, einen entfernten Verwandten von Zar Alexander II. (1818 - 1881). Die Regierung von Kiribati prüft das Angebot gerade.