Bau mobiler Wohnhäuser in Wien verzögert sich

Es hätte eine schnelle Lösung für den Wohnungsmangel in Wien werden sollen: Mobile Wohnhäuser in Fertigbauweise. Im Herbst 2016 hätte der Bau an zwei Standorten starten sollen, nun verzögern sich die Projekte allerdings.

