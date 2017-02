Tirol: Kinder lösten Waldbrand mit Feuerwerkskörper aus

Kinder haben gestern Nachmittag einen Waldbrand ausgelöst. Sie hatten in Absam am Eingang des Halltals in Tirol einen Feuerwerkskörper gezündet. Durch die Funken fingen das trockene Gras und Gestrüpp sofort Feuer und es entstand ein Flächenbrand.

Mehr dazu in tirol.ORF.at