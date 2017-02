Mann schoss von Balkon auf Nachbarn in OÖ

Mit einem Druckluft-Revolver hat ein 54-Jähriger in Traun in Oberösterreich vom Balkon seiner Wohnung aus auf seinen Nachbarn geschossen. In der Wohnung des Mannes stellte die Polizei später mehrere Waffen sowie Munition sicher. Der Mann wurde angezeigt.

