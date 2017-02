EZB steigert Gewinn durch Anleihenkäufe

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht dank steigender Zinseinnahmen aus dem milliardenschweren Anleihekaufprogramm mehr Gewinn. Der Jahresüberschuss erhöhte sich im vergangenen Jahr um 111 Millionen Euro auf 1,193 Milliarden Euro, wie die Notenbank heute in Frankfurt mitteilte.

Auch die Gebühren aus der Bankenaufsicht und die Dollar-Währungsreserven trugen zu dem Gewinnplus bei. Die EZB überweist ihren Überschuss komplett an die nationalen Zentralbanken der 19 Euro-Länder.

Hunderte Millionen an Zinserträgen

Im Kampf gegen niedrige Inflation und Konjunkturschwäche kauft die EZB seit März 2015 monatlich Staatsanleihen und andere Wertpapiere, zuletzt im Umfang von 80 Milliarden Euro. Die Zinserträge allein aus diesen Papieren erhöhten sich im vergangenen Jahr um 275 Millionen auf 435 Millionen Euro.

Das vor allem in Deutschland umstrittene Programm läuft bis mindestens Ende 2017. Ab April will die EZB monatlich allerdings nur noch 60 Milliarden Euro in den Markt pumpen.

Die Gebühren aus der Bankenaufsicht stiegen auf 382 Mio. Euro (2015: 277 Mio). Die EZB ist seit Herbst 2014 für die Bankenüberwachung im Euro-Raum zuständig. Die Zinseinnahmen aus Währungsreserven kletterten auf 370 Millionen Euro (2015: 283 Mio.). Der US-Dollar hatte im vergangenen Jahr deutlich zugelegt.