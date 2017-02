Nächtliches Lichtverbot für Wiener Geschäfte gefordert

In Wien ist erstmals die Lichtverschmutzung gemessen worden - also wie hell die Stadt auch in der Nacht ist. Die Initiatoren fordern nun unter anderem, dass Geschäfte nur mehr bis 23.00 Uhr beleuchtet sein dürfen.

