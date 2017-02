Eurofighter: Doskozil live im Studio

Einer der umstrittensten Beschaffungsvorgänge der Geschichte ist seit heute um eine Facette reicher. Erstmals fordert die Republik in Form einer Schadenersatzklage Geld vom Verkäufer zurück. Dabei ist rund um den Eurofighter-Kauf ohnehin schon so viel passiert: Nach dem Ankauf teilweiser Storno, dann ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, Korruptionsvorwürfe, ein Preisnachlass statt des versprochenen Ausstieges aus dem Ankauf, Vorwurf der Mogelei bei den Gegengeschäften. Und jetzt soll Airbus als Verkäufer also Schadenersatz leisten. Dazu ist Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) live im Studio.

Ein Todesfall mit vielen Fragezeichen

Nach dem Tod des Halbbruders des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un sind noch viel Fragen offen. Hat er wirklich seinen Halbbruder von Agentinnen ermorden lassen, was wusste Kim Jong Nam eigentlich und war es überhaupt Mord? Es gibt jedenfalls drei Festnahmen.

Justiz will mehr Schutz vor Staatsverweigerern

Bis zu 1.100 Staatsverweigerer werden in Österreich vermutet, einigen von ihnen wird gerade der Prozess gemacht. Doch die wehren sich – nicht nur körperlich. Die Justiz hat jetzt einen Ratgeber für ihr Personal erarbeitet, eine Art Verhaltensregeln im Umgang mit den Staatsverweigerern.

