Mindestens 70 Tote bei Anschlag in Pakistan

Die Zahl der Todesopfer bei dem Anschlag auf einen Schrein im Süden Pakistans hat sich auf mindestens 70 verdoppelt. Das teilte die Polizei heute Abend mit. In der Stadt Sehwan in der Provinz Sindh hatte sich ein Selbstmordattentäter in einem Sufi-Schrein in die Luft gesprengt.

Bis zu 250 weitere Menschen seien verletzt worden. Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte über ihren Propagandadienst Amak den Terroranschlag, der auf Schiiten abgezielt habe, für sich.