IS reklamiert Anschlag für sich

Es ist einer der schwersten Anschläge in der Geschichte Pakistans. Am Donnerstag sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem Sufi-Schrein im Süden des Landes in die Luft. Über 70 Menschen kamen bei dem Angriff ums Leben, noch weit mehr wurden laut Medienberichten verletzt. In einer Stellungnahme reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) den Anschlag für sich.

