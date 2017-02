Donald Trump ergreift erneut die Flucht nach vorn

Trump bleibt Trump, wie er sich schon seit dem Wahlkampf der Öffentlichkeit präsentiert. Die Pressekonferenz am Abend offenbart einen Präsidenten, der nach der Kritik an ihm die Flucht nach vorn ergreift, die Medien beschimpft und offenbar Nerven zeigt. Inhaltlich substanziell Neues gibt es dabei wenig. Klar ist jetzt vor allem, dass er am Einreisestopp festhalten will, mit einem neuen Dekret. ORF-Korrespondentin Hannelore Veit war bei der Pressekonferenz dabei.

„Wilde Maus“ – Josef Hader über seinen Film

Im Wiener Gartenbaukino beginnt heute die große Österreich-Kinopremiere von Josef Haders Regiedebüt „Wilde Maus“. Der Film wurde schon im Vorfeld mit Lobeshymnen überschüttet. Die ZIB 24 berichtet von der Premiere und Hader erzählt im großen ZIB-24-Interview, was er jetzt als Nächstes vorhat.

