Tennis: Melzer in Buenos Aires in Top Acht

Gerald Melzer ist beim Turnier in Buenos Aires weiter im Rennen um die Nachfolge von Dominic Thiem als Titelträger. Der 26-jährige Wiener setzte sich am Donnerstag im Achtelfinale gegen den argentinischen Lokalmatador Guido Andreozzi in zwei Sätzen durch und steht damit erstmals in dieser Saison in einem Viertelfinale auf der ATP-Tour.

