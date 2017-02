Fußball: Burgstaller lässt Schalke jubeln

Der FC Schalke 04 hat in der Europa League im Hinspiel des Sechzehntelfinales heute Abend die Tür zum Achtelfinale weit aufgestoßen - und das auch dank Guido Burgstaller. Der Kärntner erzielte beim klaren Auswärtssieg bei PAOK Saloniki den Treffer zum 1:0 und brachte die Schalker damit in die Erfolgsspur. In Manchester erledigte Zlatan Ibrahimovic Saint-Etienne mehr oder weniger im Alleingang.

Mehr dazu in sport.ORF.at