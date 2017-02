Tennis: ÖTV-Duo weiter auf Erfolgskurs

Dominic Thiem und Gerald Melzer bleiben auf der ATP-Tour weiter auf Erfolgskurs. Thiem zog gestern Abend beim Turnier in Rotterdam ebenso in die Runde der besten acht ein wie Gerald Melzer in Buenos Aires. Während es für Österreichs Nummer eins bereits das dritte Viertelfinale in dieser Saison ist, schaffte es Melzer in der argentinischen Hauptstadt heuer erstmals so weit.

