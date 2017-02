Dutzende Tote nach schwerem Anschlag in Pakistan

Nach dem Attentat gestern auf einen Schrein liberaler Sufi-Muslime, einem der schwersten Selbstmordanschläge in der Geschichte Pakistans, ist die Zahl der Toten auf 75 gestiegen.

Das sagte ein Arzt im Krankenhaus nahe dem Schrein in der südpakistanischen Provinz Sindh, Moin Ahmed. Die Zahl der Todesopfer könne aber noch steigen. Man habe 248 Verletzte registriert, und rund 50 von ihnen seien in sehr schlechter Verfassung.

Hunderte Gläubige hatten sich im Lal-Shahbaz-Qalandar-Schrein in der abgelegenen Stadt Sehwan versammelt, um mit den traditionellen Sufi-Tänzen Allah zu verehren. Der Täter sprengte sich inmitten einer Gruppe von Tänzern und Zuschauern in die Luft. Zu dem Anschlag bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

