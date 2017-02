Leerer ICE rammte in Deutschland Prellbock und entgleiste

Ein Zugsunglück in der deutschen Metropole Frankfurt am Main hat glimpflich geendet: Ein leerer ICE fuhr in der Nacht auf heute gegen einen Prellbock, entgleiste und landete zum Teil auf einem Bahnsteig. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Es werde aber mit einem hohen Sachschaden gerechnet.

Der Zug sollte im ICE-Werk auf dem Bahnhof Frankfurt-Griesheim gewartet und für den nächsten Einsatz vorbereitet werden. Der Bahnhof wurde komplett gesperrt. Der entgleiste Zug soll laut deutscher Polizei mit einem Spezialkran geborgen werden.