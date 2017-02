Schulbuchstreit über Schlümpfe in Uruguay

Ein Schulbuch, das am Beispiel einer gut funktionierenden Dorfgemeinschaft der Schlümpfe den Kommunismus idealisiert, sorgt für Streit in Uruguay. „Alle haben eine Wohnung, niemand muss hungern, alle haben Zugang zum Wasserbrunnen, er gehört niemandem, sondern allen“, heißt es unter anderem in dem an einigen privaten Volksschulen eingesetzten Buch im Kapitel zur Russischen Revolution 1917.

Die nationale Bildungsbehörde kündigte gestern eine Überprüfung und strengere Kontrollen des Materials an, nachdem Oppositionspolitiker das Buch kritisiert hatten. In Uruguay regiert unter Führung von Präsident Tabare Vazquez das linke Bündnis der Frente Amplio, zu der auch die Kommunistische Partei gehört.