Wollmammut vor „Auferstehung“ durch Wissenschaftler

Das Wollmammut steht laut Forschern der US-Universität Harvard quasi vor der Wiederauferstehung - zumindest zum Teil. Die Wissenschaftler arbeiten laut dem britischen „Guardian“ daran, einen Hybridembryo aus Mammut und Elefant zu züchten.

Das Wollmammut starb vor 4.000 Jahren aus. In den kommenden zwei Jahren soll es nun wieder zum Leben erweckt werden. Das sagte der Leiter des Wissenschaftlerteams, George Church, anlässlich einer Tagung der American Association for the Advancement of Science (AAAS) in Boston. Hierzu sollen Mammutmerkmale mit einem Asiatischen Elefanten gekreuzt werden. „Eigentlich wird es eher ein Elefant werden, mit einer gewissen Anzahl an Merkmalen des Mammuts“, so Church.