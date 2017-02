Tirol droht gravierender Landärztemangel

In Tirol sind derzeit acht Kassenstellen für praktische Ärzte unbesetzt, und es könnten noch wesentlich mehr werden. Denn in den kommenden zehn Jahren gehen viele praktische Ärzte in Tirol in Pension, schlägt die Ärztekammer Alarm.

