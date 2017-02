Neuer Grundton, alte Party

Mit dem Album „Schick Schock“ haben sich Bilderbuch, was Sound und Texte betrifft, in die höchsten Sphären der deutschsprachigen Popmusik aufgeschwungen. Nun erscheint mit „Magic Life“ das neue Album, das neben den bekannten Qualitäten mit einer gesellschaftspolitischen Message aufwartet und dem Hörer die Vergänglichkeit des westlichen All-inclusive-Lebens vor Augen führt. So stehen die Zeichen zwar immer noch auf Party, das von der Band heißgeliebte Spiel mit den Klischees wird dieses Mal allerdings noch reflektierter betrieben.

