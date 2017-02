Schlafender Obdachloser in Wiener S-Bahn verprügelt

In einer fahrenden S-Bahn ist in Wien-Brigittenau in der Nacht auf heute ein schlafender Obdachloser verprügelt worden. Der 55-Jährige erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Drei tatverdächtige Jugendliche wurden festgenommen.

