Mindestsicherung: Mängel sollen „rasch“ behoben werden

Nach der Rechnungshof-Kritik an der Mindestsicherung in Wien reagiert heute die neue Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ). Sollte es Probleme geben, „dann müssen diese so rasch wie möglich behoben werden“, ließ sie ausrichten.

