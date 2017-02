Land am Scheideweg

Wenn Ecuador am Sonntag einen neuen Präsidenten wählt, geht nicht nur eine Ära zu Ende. Es fällt auch eine Richtungsentscheidung. Der Wunschnachfolger von Rafael Correa, der zehn Jahre an der Macht war, heißt Lenin Moreno und will die dezidiert linke Umverteilungspolitik fortsetzen. Dem könnten die Correa-Gegner einen Strich durch die Rechnung machen, sollte es zu einer Stichwahl kommen. Dann muss auch WikiLeaks-Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London zittern.

