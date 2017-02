Team Stronach: Keine Entscheidung über neuen Namen

Das Team Stronach hat bei seiner Klubklausur im oberösterreichischen Bad Schallerbach die Betonung auf sein neues zentrales Thema gelegt: Lebensmittelsicherheit. Die Partei, die sich sonst eher der Steuersenkung verschrieben hat, will „mit Steuern steuern“.

So wurde einmal mehr eine Abgabe auf Palmfett gefordert - nach dem Vorbild von Frankreich, wo derzeit 100 Euro je Tonne erhoben würden. Das Geld, das Steuern auf ungesunde Lebensmittelbestandteile einbringe, solle in die Förderung heimischer Produkte gesteckt werden, hieß es.

Eine Entscheidung, unter welchem Namen man künftig weiterarbeiten will, steht hingegen noch aus. Man werde „zuerst ein Angebot legen“ für die Wähler, „dann kommen die Strukturen“, so Klubchef Robert Lugar in einer Pressekonferenz. Noch-Parteichef Frank Stronach hatte ja angekündigt, der Partei mit der nächsten Nationalratswahl seinen Namen zu entziehen. Es gebe „viele Überlegungen“, so Lugar vage, man werde auch neue Personen ins Team holen.