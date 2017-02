Österreichs Biobauern planen Expansion

Die heimischen Bauernvertreter von Bio Austria wollen in den kommenden Jahren die biologische Landwirtschaft in Österreich kräftig ausbauen. Der Bioanteil an der Gesamtfläche soll bis 2025 auf 30 Prozent steigen, sagte Bio-Austria-Obfrau Gertraud Grabmann heute.

