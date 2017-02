Georg Friedrich bester Schauspieler

Der Wettbewerb der 67. Berlinale ist entschieden: Der Goldene Bär ging bei der Gala Samstagabend an die ungarische Regisseurin Ildiko Enyedi für ihren Film „Körper und Seele“ („Teströl es lelekröl“). Top-Favoriten wie der finnische Großmeister Aki Kaurismäki mussten sich mit einem Silbernen Bären zufrieden geben. Josef Haders „Wilde Maus“, der durchaus auch Außenseiterchancen eingeräumt worden waren, ging in Sachen Bären leer aus. Nicht aber einer der Darsteller: Georg Friedrich wurde als bester Schauspieler geehrt, allerdings für seine Rolle in einer deutschen Produktion.



