Mit Pkw gegen Verteilerkasten: 19 Haushalte ohne Strom

In der Nacht auf heute ist in 19 Haushalte in St. Johann-Alpendorf (Salzburg) für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Hintergrund war ein Pkw-Unfall, bei dem ein Stromverteilerkasten schwer beschädigt wurde.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at